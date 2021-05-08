شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 71 ألف طن قمح إلى صوامع الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم توريد 71 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد حتى اليوم السبت.

وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، موجها بضرورة باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.