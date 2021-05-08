شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد مستشفي العريش العام بعدد 30 جهاز لقياس الضغط والحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن تزويد مستشفي العريش العام بعدد ٣٠ جهاز لقياس الضغط والحرارة.

وأكد الدكتور أحمد منصور مدير عام مستشفي العريش العام، أن الأجهزة تبرع بها احد رجال الأعمال لصالح المستشفي.

وجه منصور الشكر لرجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى علي دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وخاصة مستشفي العريش العام، والذي يقوم بخدمة غالبية سكان المحافظة.