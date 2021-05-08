شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 7044 طن قمح إلى صوامع الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده حتى أمس هو 7044.709 طن قمح بنسبة 20.7% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة .
جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.