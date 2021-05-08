شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 7044 طن قمح إلى صوامع الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده حتى أمس هو 7044.709 طن قمح بنسبة 20.7% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة .

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.