شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 300 علبة معسل منتهية الصلاحية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بناءا على تعليمات إبراهيم نصير، رئيس المركز حملة على الأسواق بالاشتراك مع الطب البيطري، وإدارة تموين إسنا.

وأسفرت الحملة التي استهدفت قريتي الشغب والدير عن تحرير ٣ محاضر ذبح خارج السلخانة، وتحرير عدد ٥ محاضر سلع غير صالحة للاستخدام، وتحرير عدد ١٠ محاضر عدم اعلان سعر كما تم مصادرة عدد من المضبوطات منتهية الصلاحية منها عدد ٣٠٠ علبة معسل وعدد ٦٠ قطعة بسكوت منتهى الصلاحية وعدد ٤ علب مش منتهي الصلاحية.

كما تم ضبط عدد ٣ مواطنين بدون كمامة، خلال انتقالهم بالمواصلات العامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه ) .

شارك بالحملة المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والدكتور أسامة مسؤول الطب البيطري محمد الهواري مسؤول التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين.