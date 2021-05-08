شكرا لقرائتكم خبر عن «ملّي الإسكندرية»: مايو شهر الاحتفال بتذكارات القديسين والشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محسن جورج عضو المجلس القبطى الملي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، مستشار التعليم في المحافظة، إن الكنيسة تحتفل بعدة أعياد ومناسبات دينية خلال شهر مايو الجارى، مشيراً إلى أن هذا الشهر «مشحون» بتذكارات القديسين.

وأضاف «جورج»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الكنيسة تحتفل في أول مايو بعيد استشهاد القديس العظيم مارجرجس، واليوم السبت 8 مايو تحتفل بعيد استشهاد القديس مارمرقس الرسول (كاروز الديار المصرية)، وأول باباوات الإسكندرية وأحد السبعين رسولا، ويعد أهم أعياد القديسين لكل الاقباط في العالم كله حيث كان منزله أول كنيسة في تاريخ المسيحية وأقام فيه السيد المسيح العشاء الأخير لتلاميذه، فيما تحتفل غداً الأحد 9 مايو بعيد ميلاد السيدة العذراء مريم دائمة البتولية فيما يتم الاحتفال بعيد ارتقاء البابا كيرلس السادس كرسى مارمرقس الرسول يوم 10.

وأشار إلى أنه يتم الاحتفال بذكرى عودة رفات البابا أثناسيوس الرسولى إلى القاهرة قادما من إيطاليا والذى كان بابا للإسكندرية يوم 15 من الشهر الجارى، كما تحتفل الكنيسة بعيد تكريس كنيسة الشهيدة القديسة دميانة بالبرارى في كفر الشيخ على يد الملكة هيلانة أم الملك قسطنطين في 20 مايو، والذى يعد أعظم وأكبر احتفال سنوي للقديسة دميانة.

ولفت «جورج» إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعشرات الأعياد خلال العام، ومنها الأعياد السيدية الكبرى والصغرى واعياد تذكارات القديسين .