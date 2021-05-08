شكرا لقرائتكم خبر عن مطارنة: تهجير فلسطينيي القدس نكبة جديدة وإهانة للإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر المطران منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، مأساة تهجير الفلسطينيين العزل من حي الشيخ جراح بالقدس لصالح المستوطنين اليهود وسط صمت المجتمع الدولي. واعتبر «حنا» إن ما يجري من عمليات تهجير قسري لأسر فلسطينية من العزل خارج منازلها، إهانة للإنسانية وللمجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام الاستيطان والجيش الإسرائيلي.

وناشد رئيس الأساقفة، المجتمع الدولى للتحرك لوضع حد لمأساة الشعب الفلسطينى، متسائلًا إلى متى الصمت على تلك الممارسات هل ننتظر حتى تحدث محرقة أخرى؟ أو حتى يتم تهجير الفلسطينيين من بلادهم التي ولدوا فيها؟.

ووجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، مطران القدس، نداء عاجلا إلى كافة الكنائس المسيحية في مشارق الأرض ومغاربها، مطالبا إياهم بضرورة الالتفات إلى مدينة القدس وما يحدث فيها من استهداف لتاريخها وهويتها وتراثها ومقدساتها واوقافها .

وقال إن ما يحدث اليوم في حي الشيخ جراح، في مدينة القدس إنما هو وصمة عار في جبين الإنسانية وسكان هذا الحي المقدسي العريق الذين نكبوا عام 48 هم مهددون بنكبة جديدة وتشريد من منازلهم التي يسكنون فيها منذ عشرات السنين،مناشدا الجميع أن يكون هناك موقف واضح رافض لسياسة التطهير العرقي والعنصرية والتشريد والقتل والظلم التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.

وتابع: «ما يحدث في حي الشيخ جراح يحدث في أحياء مقدسية أخرى، وكذلك في البلدة القديمة من القدس والتي انتشرت فيها البؤر الاستيطانية وانتشر فيها المستوطنون الذين يجولون ويصولون وهم يتصرفون بعنصرية وفي كثير من الأحيان يشتموننا ويعبرون عن كراهيتهم العمياء بحق الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين في حين ان الفلسطينيين في هذه المدينة هم ليسوا ضيوفا أو جالية أوتي بها من هنا أو من هناك بل هذه المدينة هي مدينتنا وهذه المقدسات هي مقدساتنا وهذه الأرض هي أرضنا وجذورنا عميقة في تربة هذه البقعة المقدسة من العالم».