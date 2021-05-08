شكرا لقرائتكم خبر عن لتوسعة ميناء الإسكندرية.. نقل 554 أسرة من «نجع إسو» لبشائر الخير3 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى تسكين 336 أسرة من نجع إسو إلى بشائر الخير3 بمنطقة القباري، وذلك من إجمالي 554 أسرة سيجري نقلهم.

وأضاف شاهين، في عرض تقديمي أمام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارتة لميناء الإسكندرية، اليوم السبت، أنه يجري هدم المنازل القديمة التي جرى نقل سكانها إلى بشائر الخير 3.

وأوضح شاهين، أنه سيجري ضم مساحة نجعي «إسو والألومنيوم» البالغة 50 ألف متر مربع، لتوسعة المنطقة الغربية لميناء الإسكندرية.

يذكر أن وزير النقل تفقد، اليوم، 5 مشروعات كبرى يجري تنفيذها بميناء الإسكندرية من بينها المحطة متعددة الأغراض وأرض التجارية للأخشاب ورصيف 58.