شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 2.1 مليار جنيه.. تنفيذ 13 ألف مشروعا للشباب في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٣ ألف و٣٧٥ مشروع، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»،بتكلفة ٢مليار و١٩٩ مليون و٤٩٤ ألف جنيه، لتوفر ٤٦ ألف و٤٥١ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة ،أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس ،صناعات كهربائية – مستلزمات طبية، مصنع أرز، تجارة حبوب، ورشة موبيليا .... وغيرها» .

وأضاف أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها والتي وصلت إلى ٢٣٧٩ مشروع بقيمة ٢٦٩ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها ٦٦٤ مشروع بقيمة ٢٦١ مليون و٣٦٩ ألف و٢٥٠ جنيه، ثم يليه في المركز الثالث مركز بلبيس، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها والتي وصلت إلى ١٨٣٨ مشروع بقيمة ٢٥٠ مليون و٢٣٣ ألف جنيه .