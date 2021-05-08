شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية تستقبل السفن الكبيرة في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن الانتهاء من إنشاء أرصفة وساحات مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال تفقده المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها بميناء الإسكندرية، اليوم السبت، وذلك في إطار خطة تطوير منظومة النقل البحري.

وقال الوزير إن المحطة ستكون جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، مؤكدا أنها تعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

وأوضح أن جرى تنفيذ 57% من مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية حتى الآن، وذلك بعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في إبريل 2020.

واستعرض الوزير خلال الجولة مع رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض خطة العمل الموضوعة، لبدء التشغيل العام المقبل، والتي تتضمن شراء الأوناش العملاقة للرصيف وإنشاء البنية التحتية وغيرها.

وفي سياق آخر، أكد وزير النقل أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، قائلا:«تابعنا اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية».

وأضاف الوزير أنه اطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية ومعدلات تنفيذ المشروعات وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع.

بالصور- وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة بميناء الإسكندرية

بالصور- وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة بميناء الإسكندرية

بالصور- وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة بميناء الإسكندرية

بالصور- وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة بميناء الإسكندرية