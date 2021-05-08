شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري قنا» يواصل حملاته لضبط الذبح خارج المجازر الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، حملات تفتيش مكثفة على محال الجزارة لضبط حالات الذبح، التي تقع خارج المجازر الحكومية، كذلك مكافحة الغش التجاري في تلك اللحوم، بناء على عدد من البلاغات.

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الحملات تمكنت من استهداف مخزن تابع لأحد المطاعم الكبري، وبالفحص جرى ضبط ٧ خراف كاملة مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقانون تزن ١٥٠ كيلو جرام، كما جرى ضبط ٨٥ كيلو لحون مجهولة المصدر غير مختومة من قبل المجازر بحوزة بائع متجول.

وأشار «الداودي» أن الحملات البيطرية متواصلة يوميا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية التموين لمكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار والتأكد من جودة اللحوم المعروضة بالأسواق حرصا على صحة المواطنين، وتحقيق سلامة الأمن الغذائي بكافة منافذ أسواق المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري أن الحملات تستهدف الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، موضحا أن الحملات الرقابية مستمرة لضبط أي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، مشيرا إلى أن مديرية الطب البيطري تعد تقريرا يوميا حول الحملات التفتيشية التي تشنها على أسواق اللحوم والدواجن، والمطاعم والمستشفيات.