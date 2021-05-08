شكرا لقرائتكم خبر عن «أورام الأقصر» تنظم أكبر قافلة تبرع بالدم لصالح مرضى السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أكبر قافلة للتبرع بالدم لصالح المرضى بالمستشفى من قبل أهالى قرية المدامود شمال المحافظة، وذلك تحت رعاية الساحة الإدريسية بالقرية وسط إقبال كبير من الأهال، وذلك لحث المواطنين على تنويع طرق التبرع لدعم المستشفي ومرضي السرطان بمحافظات الصعيد الذي يتلقون العلاج المجاني داخلها بصورة يومية.

وأشرف على تجهيز قافلة التبرع بالدم لصالح المستشفي، عدد من قيادات الساحة الإدريسية بقرية المدامود وكبار العائلات بالقرية، وتمت دعوة جميع الأهالى للتبرع بالدم وهى الدعوة التي لاقت استجابة كبيرة من الجميع، واستقبل أطباء ومسؤولى العلاقات العامة وبعض موظفي المستشفي المتبرعين داخل مقر القافلة ..

وفي هذا الصدد قال الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي، أن بنك الدم بالمستشفي يقوم بعمل تحليل كامل للفيروسات (الإلتهاب الكبدي – الإيدز – الزهري)، وكذلك عمل صورة دم كاملة للمتبرع لتوفير كيس دم آمن وفعال لمريض مستشفي شفاء الأورمان، حيث يتم عمل جميع التحاليل وصرف الأكياس للمرضي مجاناً، مضيفاً أنه في كل مرة يتبرع فيها المواطن بالدم يساهم في إنقاذ حياة 3 أشخاص حيث يتم فصل الدم لمكوناته لعلاج الأمراض المختلفة، ويستطيع التبرع من يبلغ عمر من 18 لـ60 سنة، وإذا بدأ الفرد الواحد في التبرع نت سن 18 سنة حتي سن الستون فقد يساهم في إنقاذ حوالي 300 شخص، موضحاً أنه يمكن التبرع بالدم كل 3 شهور للرجال و4 شهور للسيدات، كما يمكن التبرع بالصفائح الدموية كل أسبوعين بأمان تام فلا يوجد أي إحتمال لإنتقال أي عدوي للمتبرع، حيث أن كل الأدوات تستخدم لمرة واحدة فقط.

وأكد الدكتور هاني حسين مدير عام مستشفي شفاء الأورمان، أن عملية التبرع بالدم تستغرق حوالي من 20 لـ40 دقيقة وتشمل ملئ إستمارة المتبرع وتحليل الهيموجلوبين، والكشف الطبي للتأكد من ملائمة المواطن طبياً للتبرع بالدم، موضحاً أنه رغم تطور العلم الحديث فلم يتم إكتشاف بدائل لدم الإنسان وأنه فقط يمنح من شخص لآخر، وبالتبرع يكون الفرد سبب في إعطاء شخص آخر فرصة للحياة، مؤكداً أن التبرع بالدم يعيد الحيوية والنشاط للجسم بسبب تحفيز النخاع لتجديد خلايا الدم وتنشيط الدورة الدموية.

من جانبه قال الدكتور محمد يعقوب مدير بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان، إن التبرع بالدم زكاة يؤجر عليها المتبرع من الله، فضلًا عن أن التبرع بالدم كل ثلاثة أشهر للرجال واربعة أشهر للنساء، ومفيد للصحة ولتجديد الدم وينشط خلايا المخ، مقدما الشكر لمجلس مدينة الأقصر، والإسعاف ومديرية الشؤون الصحية والقيادات الأمنية للمشاركة الفعالة في هذا الحدث العظيم وأسهموا في الحملة وقاموا بالتبرع بالدم، ومشيراً إلى أن المستشفى تقوم بعمل كافة التحاليل الفيروسية للمتبرعين، وذلك للتأكد من سلامة أكياس الدم ومشتقاتها والتى تقدم لمريض مستشفى الأورام بالمجان ..

فيما قدم محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لأهالى قرية المدامود وقيادات الساحة الإدريسية على تلك القافلة الهامة لمرضى السرطان بالصعيد، والتي تساعد المستشفى على توفير دم المتبرعين لدعمهم في مسيرتهم العلاجية من الأورام المختلفة، مؤكداً على أنه تم إنشاء بنك الدم بالمستشفى منذ 3 سنوات، مشيراً إلى أن المستشفى تخدم المرضى في 6 محافظات بالصعيد حيث تقدم لهم العلاج بالمجان، موضحاً أن المستشفي أقامت بنك الدم لفتح مجال جديد للتبرع للمستشفي بجانب الدعم المادي والمعنوي خلال الزيارت، حيث تم إعداد بنك دم داخل إحدي غرف المستشفي برعاية أهل الخير لإتاحة الفرصة للزائرين للتبرع بالدم للمساهمة في توفير كافة فصائل الدم للمرضي خلال تواجدهم بغرف العمليات الجراحية خلال الفترة المقبلة.