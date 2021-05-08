شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد سكن لكل المصرين وإزالة المباني المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، السبت، جوله تفقديه تابع من خلالها ازاله المباني المتعارضة مع توسعه الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمه وبمدينة الخصوص، وإنشاء ٢٢٠٠ وحده سكنيه كمرحلة اولي بحي شرق شبرا الخيمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «سكن كل المصريين»، وذلك في إطار العمل على إيقاف النمو العشوائي للمباني داخل تلك المدن الكبري وعواصم المحافظات.

استهل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وغرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة، موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، مع سرعة صرف التعويضات المقررة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء ٢٥ عماره بعدد ٢٢٠٠ وحده سكنيه كمرحله اولي علي مساحه ٢٢ فدان والمطلين علي ثلاث شوارع رئيسية ( شارع ترعه الشابوي - وشارع الشعراوي - وشارع ١٥مايو) تحت اشراف الهيئه الهندسيه للقوات المسلحة، وتم بدء المشروع بدايه شهر مارس والفتره الزمنية لإنشاء المشروع ١٨شهر، لافتا إلى أن مشروع تطوير عواصم المحافظات من المشروعات التى تتابعها القيادة السياسية باهتمام كبير سيكون له مردود إيجابي على مستوى جودة الحياة لقاطني تلك العواصم والمدن الكبرى، وظهورها بالشكل اللائق.

جاء ذلك بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينه شبرا الخيمه، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمه،واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه، واللواء خالد محمدي رئيس مدينه الخصوص.

محافظ القليوبيه يتفقد المشروع القومي "سكن لكل المصرين " بحي شرق شبرا الخيمه ومتابع إزالة مباني متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمه ومدينه الخصوص

محافظ القليوبيه يتفقد المشروع القومي "سكن لكل المصرين " بحي شرق شبرا الخيمه ومتابع إزالة مباني متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمه ومدينه الخصوص

محافظ القليوبيه يتفقد المشروع القومي "سكن لكل المصرين " بحي شرق شبرا الخيمه ومتابع إزالة مباني متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمه ومدينه الخصوص

محافظ القليوبيه يتفقد المشروع القومي "سكن لكل المصرين " بحي شرق شبرا الخيمه ومتابع إزالة مباني متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمه ومدينه الخصوص