شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 55 رحلة دولية وداخلية لنقل 3399 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا الأحد، 55 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 3399 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم السبت، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، الدوحه، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، امستردام، فرانكفورت، برلين، موسكو، أبوظبي، برشلونه، البحرين، إسطنبول، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا)، بالإضافة إلي 10رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر واسوان ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3399 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.