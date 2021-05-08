شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة تحذر من رسالة نصية عن توصيات وتحذيرات لمتلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، حذرت وزارة الصحة من رسالة نصية غير صحيحة تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقى لقاح كورونا، فيما قامت وزارة الداخلية بضبط قضايا اختلاس وإضرار بالمال العام بقيمة 871 مليون جنيه، وقالت رئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك أنه لا يمكن لأحد تحديد موعد أو مكان سقوط الصاروخ الصينى حتى الآن.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطى بمطار القاهرة الدولى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة استعدادات لعيد الفطر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة استعدادات المحافظات لعيد الفطر.

التموين: ضخ منتجات العيد وأسماك مملحة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 20%

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كل سلع ومستلزمات عيد الفطر المبارك من كحك وبسكويت وغريبة وبيتى فور بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات لا تقل عن 20% وأنه يتابع يوميًا الكميات التى تطرح بالمجمعات الاستهلاكية إضافة إلى جودة السلع المعروضة كما وجه رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية بالتشديد على الإجراءات الاحترازية داخل المجمعات سواء للعاملين بها أو المتعاملين معها أيضًا.

شيخ الأزهر: الخلاف بالمسائل السياسية لا يصلح أن يكون معيارا لإيقاظ الفتنة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن قلة التكاليف دعوة للاتحاد والقوة فى كل المجتمعات الإسلامية، موضحا أنها تفتح الباب للتنوع والتكامل والاجتهاد والرأى، وفى الوقت ذاته تضيق مساحات الاختلاف المؤدى إلى التعصب والتشدد، وما يتبع ذلك من انقسامات تبدوا معها الأمة وكأنها أمة ذات دينين أو أديان مختلفة.

السياحة والآثار: زيارة جلوريا فيتال تعكس الولع بالحضارة المصرية القديمة

استقبل صباح اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولى أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، الأمريكية جلوريا فيتال وعائلتها بدعوة من تنسيقية شباب الأحزاب، والتى جاءت من ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلم عمرها وهو زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة برفقة أسرتها.

رئيس الوزراء يتابع إجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة.. صور

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمراجعة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحى، ومتابعة إجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارتين والهيئة الهندسية.

البرهان للمبعوث الأمريكى: يجب التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول سد النهضة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى عبد الفتاح البرهان للمبعوث الأمريكى جيفرى فيلتمان، أنه يجب التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول سد النهضة.

إغلاق مطاعم وكافيهات الغردقة والجونة 12 صباحا بسبب إقبال السياحة الخارجية

تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لمنع انتشار فيروس كورونا، اعتمدت المناطق السياحية فى البحر الأحمر قرارات جديدة تتعلق بمواعيد الإغلاق وصلاة عيد الفطر المبارك، تضمنت استثناء الغردقة والجونة من موعد الإغلاق المحدد بالتاسعة مساء، على خلفية الإقبال السياحى الكبير من الوفود السياحية الخارجية، وبدء عودة الرحلات الروسية المباشرة.

"أبحاث الفضاء": لا يمكن لأحد تحديد موعد أو مكان سقوط الصاروخ الصينى حتى الآن

قالت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك، إن الصاروخ الصينى سرعته لم تتناقص بالقدر الكافى، ولم يحدث تغيير يذكر فى ارتفاعاته السابقة، ومازال يدور فى مدارات غير منتظمة.

الداخلية تضبط قضايا اختلاس وإضرار بالمال العام بقيمة 871 مليون جنيه

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حيث استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (542) متهم، وبحوزتهم (32 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 9 قطع سلاح أبيض).

الصحة تحذر من رسالة نصية غير صحيحة تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقى لقاح كورونا

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من رسالة نصية تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة النصية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا

التضامن تقرر صرف مساعدات "تكافل وكرامة" اعتبارا من غد بمناسبة عيد الفطر

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة" عن شهر مايو عن موعدها المحدد شهريًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث سيبدأ صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى "كرامة".

التعليم: 11 مايو آخر موعد لتسليم استمارات طلاب الثانوية للكنترولات

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بسرعة تسليم لجان النظام والمراقبة "الكنترولات" استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات بعد تسجيلها وطباعتها من على موقع الوزارة في موعد أقصاه 11 مايو الجارى.

الداخلية تحرر محاضر لـ 15 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحرير 15226 مخالفة لأشخاص، لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15172) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (54) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (2832) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (446) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (3788) شيشة.

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ارتفاع أسعار الذهب بختام تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ792 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاع ملحوظ بختام تداولات الأسبوع، وفق سعر الإغلاق أمس الجمعة، ليصعد الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي بالسوق المصري لمستويات 792 جنيها للجرام، وهو السعر المسجل في سوق الذهب الآن.

اتحاد الكرة للأندية المطالبة باستقدام حكام أجانب: طلبكم مرفوض

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن طلب بعض الأندية فى الدورى الممتاز سواء بشكل رسمي أو شفوي بإستقدام حكام أجانب لمبارياتهم في الفترة المقبلة، اعتراضا على مستوي التحكيم المصري، أمر مرفوض وقرار نهائي.

التفاصيل الكاملة لملحمة "الواحات".. عبدالرحيم المسمارى العقل المدبر لأعمال "التفجير والتكفير"

التف المصريون حول الشاشات أمس لمشاهدة ملحة الواحات بمسلسل الاختيار 2 الذى جسد بطولات الأمن المصرى، وخاضوا معركة حامية الوطيس من أجل تجنيب البلاد بحور من أنهار الدماء، وأظهر المسلسل حجم الأسلحة التي كانت بحوزة العناصر الإرهابية وحجم تضحيات رجال الأمن أو رجال الظل كما يصفهم مسلسل الاختيار 2.

جريمة الفيوم.. اعترافات صاحب مخبز ذبح جميع أفراد أسرته.. المتهم: "قتلتهم علشان محدش يذلهم بسبب ديونى وزوجتى أشرف ست فى الدنيا وخوفت عليها.. استخدمت مخدر فى العصير ثم ذبحتها وأبنائى الـستة

جريمة هزت قرية الغرق بالفيوم أمس، بعد أن قام صاحب مخبز بذبح زوجته وأولاده الستة ثم حاول الانتحار ولكنه فشل وسلم نفسه للشرطة.

"عماد أ" 41 سنة والمتهم بقتل زوجته وأولاده، قال فى اعترافاته أنه كان يقيم فى قرية معجون مركز إطسا، ومنذ عام قرر الانتقال للإقامة بقرية الغرق لعمل مشروع ظل يحلم به لسنوات وهو مخبز خاص وبالفعل انتقل للإقامة هناك بصحبة زوجتيه الأولى والثانية وأبناءه الـ 6 وبعد فترة وقع خلاف بينه وبين زوجته الأولى وانفصلت عنه وبقى أولاده منها معه بصحبة زوجته الثانية وكان 3 من أبناءه يعملون معه فى المخبز وحالته المادية كانت جيدة لكنه منذ فترة قام باقتراض مبلغ من البنك لعمل تجديدات، إلا أن الأمور لم تسير كما كان مخطط لها وبدأ يقترض من معارفه وأصدقاءه وتراكمت عليه الديون حتى أصبح عاجزا عن السداد.