شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يطالب المحافظين بفرض غرامات على غير الملتزمين بإجراءات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التهانى لجميع المواطنين فى محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يُعيده على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.

وفى ضوء ذلك، شدد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة متابعة المحافظين لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار وباء كورونا، ولاسيما القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا فى اجتماعها الأخير، والتى تتعلق بالأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم، وفترة إجازة عيد الفطر المبارك، وخاصة أن العيد يأتى هذا العام ونحن نعانى من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، والذى يتطلب منا جميعا الحرص الزائد فى الالتزام بكافة الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة والتى تستهدف الحد من انتشار هذا الوباء.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولى المحافظين بعدم التهاون فى تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة، وخاصة الغرامات المفروضة على من لا يرتدى الكمامة، والغرامات الأخرى لغير الملتزمين بالقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، مع التأكيد على المتابعة المستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، وخاصة فى فترة إجازة عيد الفطر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أى نواقص فى الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال هذه الفترة.

كما أكد رئيس الوزراء للمحافظين على ضرورة متابعة توافر السلع الأساسية, مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، وتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات والفرعية بجميع المدن ومديريات الخدمات، وذلك خلال فترة إجازة العيد، لضمان المتابعة على مدار الـ 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، وكذا متابعة أداء جميع المرافق بالمحافظات ومدنها وقراها على أعلى مستوى، مع تشكيل غرفة عمليات تضم مجموعة عمل من التخصصات المختلفة للحالات الطارئة، كما شدد الدكتور مدبولى على تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والميادين للتصدى للمخالفات المرورية للحد من وقوع حوادث الطرق ، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن المحافظات.

وفى سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة موقف تجهيز ساحات التخريد بالمحافظات السبع فى المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يتابع بنفسه هذا الملف، ومشيرا إلى أنه تم تجهيز ساحات فى محافظات القاهرة الكبرى، ويجرى حاليا الانتهاء من الساحات المخصصة للتخريد فى المحافظات الأخرى تباعا، مطالبا بالإسراع فى تجهيز الساحات المتبقية فى أقرب وقت.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى ملف المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات، مشيرا إلى ضرورة البدء فى إنشاء مجمعات صناعية بديلة فى المناطق ذات الخطورة، أو غير الصالحة، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن بالعمل على حصر المناطق الصناعية العشوائية؛ من أجل تحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومُخططة، لافتا فى الوقت نفسه، إلى أنه تم حصر هذه المناطق على مستوى المحافظات بخلاف عدد كبير من الورش حتى الآن، وتم إعداد بيانات تفصيلية عن هذه المناطق العشوائية، وجار استكمال البيانات فى مناطق قائمة بالمحافظات المتبقية.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائى على الأراضى الزراعية، والتعدى على أراضى الدولة بالبناء بدون ترخيص، بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والإجازات, وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.