شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تطبيق قرار الحظر تحرر 30 محضرًا في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية لمراكز محافظة البحيرة، بحملات في جميع المراكز للتأكد من تنفيذ قرارات الحظر التي أقرها مجلس الوزراء وتستمر أسبوعين.

وشهد اليوم الثاني من تنفيذ القرارات قيام حملات مكثفة في مدينة دمنهور بشوارع أحمد عرابى وجامع التوبة وسوق الخيرى ومنطقة نفق شبرا وشارع فاطمة الزهراء ودوران الاستاد وشارع الروضة وشارع المعهد الدينى، وذلك بالاشتراك بين الوحدة المحلية وإدارتى الأزمات والرقابة والمتابعة في ديوان عام المحافظة، وأيضًا شرطة المرافق وقسم الاشغالات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرر 30 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة، و10 محاضر بيئة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد غلق المحلات في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوميًا اعتبارا من يوم ٦ مايو ولمدة اسبوعين في جميع مدن ومراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بقرارات اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.