شكرا لقرائتكم خبر عن خلال لقاء المبعوث الأمريكي.. تصريحات جديدة من رئيس «السيادة السوداني» بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالمستوى المتطور الذى تشهده العلاقات السودانية الأمريكية وبالمواقف الأمريكية الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية.

وبحث البرهان لدى لقائه بمكتبه، السبت، مع مبعوث الرئيس الأمريكي جون بايدن الخاص للقرن الإفريقي جيفرى فليتمان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة فى مختلف القضايا.

وأكد البرهان ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الولايات المتحدة والسودان، لاسيما في قضاياه الكبيرة التى تحتاج إلى تنسيق دولي وإقليمي من أجل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

وقدم البرهان للمبعوث الأمريكى شرحا عاما لملف سد النهضة، وأكد له موقف السودان الثابت مع الحل التفاوضى للخلافات بين دولة المنبع ودولتى المصب وضرورة التنسيق المشترك بين الدول الثلاث.

وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول قضايا الملء والتشغيل.

وبشأن ما يجرى على الحدود بين السودان وإثيوبيا، أوضح البرهان أن إنتشار القوات المسلحة السودانية الأخير تم داخل الحدود السودانية التى أقرتها إثيوبيا في عدد من المناسبات وحددتها الاتفاقيات التاريخية ولم يتبق إلا وضع العلامات الحدودية بين البلدين، وأشار البرهان الى استعداد السودان للتعاون مع إثيوبيا في حل قضاياها الداخلية انطلاقا من علاقات حسن الجوار بين البادين.

ودعا البرهان الولايات المتحدة إلى الوقوف مع الحكومة الانتقالية ومساندتها فى مواجهة تحديات الفترة الانتقالية.

من جانبه، أكد المبعوث الامريكى للقرن الإفريقى أهمية السودان والقرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر للولايات المتحدة، وطالب السودان للوقوف معه لإنجاح مهمته.

وأشار المبعوث الأمريكى إلى تاريخ العلاقات السودانية الأمريكية التى وصفها بالعلاقات القديمة والمتجذرة.