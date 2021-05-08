شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير تعلق على تصريح شيخ الأزهر: بيت الطاعة مخالف للميثاق الغلظ بين الزوجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسلفة بجامعة الأزهر، على ما ورد في تصريحات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فيما يتعلق بما يُعرف بـ«بيت الطاعة» في قانون الأحوال الشخصية، الذي أشار إلى أنه لا وجود له في الإسلام، موجهة الشكر له.

وأضافت «نُصير» لـ «المصري اليوم»، أن بيت الطاعة من منظور قانون الأحوال الشخصية، هو أمر يستند على رغبة الزوجة المستبدة بزوجته فقط، واصفة له بـ«طغيان من قبل الزوج على الزوجة»، حتى يخُضعها لما يريد ويقتل شخصيتها.

وأوضحت: «هذا الأمر يعد مخالفا لما أقره الله للحياة الزوجية»، مستعينة بقوله تعالى: «وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا»، لافتة إلى أن الميثاق الغليظ قائم على المودة والرحمة والسكن، وليس الطاعة أو الإجبار.

ومضت: «الطاعة بالإكراه بالصورة التي يمارسها الزوج في بيت الزوجية، هذا أمر على النقيض تمامًا في مقابل المودة والسكن اللذان أشار إليهما الميثاق الغليظ».

وأكدت أستاذ العقيدة والفلسفة أن الطاعة التي يشير إليها القانون بعيدة تمامًا عن الشرع، وبعيدة عن متطلبات الميثاق الغليظ بين الزوج والزوجة، وتابعت: «لا يمكن أن يعمُر بيت بعيدًا عن المودة والسكن والرحمة التي لا تتوفر بالإكراه أبدًا».

كان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد خرج بتصريح يتعلق بأحكام المرأة في الإسلام، مساء أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» قائلًا: «يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها».