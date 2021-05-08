شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريح شيخ الأزهر.. شوقي السيد: بيت الطاعة فكرة قائمة على المذاهب المتشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، على ما ورد في تصريحات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فيما يتعلق بما يُعرف بـ«بيت الطاعة» في قانون الأحوال الشخصية، الذي أشار، إلى أنه لا وجود له في الإسلام.

يقول «السيد» لـ«المصري اليوم»، إن ترسيخ فكرة بيت الطاعة في قانون الأحوال الشخصية تنبع في الأساس من اتباع آراء أصحاب المذاهب المتشددة التي تنتمي إلى الفكر الذكوري القائم على السيطرة على المرأة واعتبارها مجردة من المشاعر والأحاسيس، والقائم أيضًا على تجاهل تاريخ كفاحها الوطني الطويل.

وأضاف: «استند القانون فيما يخص بيت الطاعة إلى المذاهب المتشددة، باعتبار المرأة ناشزا إذا لم تعد إلى منزلها إذا كان هناك حكم طاعة مما يُسقط حقها في النفقة».

ومضى قائلًا: «جاء تصريح شيخ الأزهر بمثابة دعوة لتصحيح المفاهيم وتعديل النصوص القائمة وطرد الأفكار الخاطئة التي ترسخت في المجتمع والتفسير الصحيح لأحكام الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية»، لافتًا إلى أن قانون الأسرة بشكل عام في حاجة إلى التحديث والتطوير ومناقشة القضايا العالقة والمآسي التي تواجه أحكام النفقة.

وأوضح: «في ضوء تكدس المحاكم بأعداد هائلة من القضايا، وتكاثر حالات الطلاق وتأخير الفصل في القضايا لا بد من إعادة النظر في كل أمور محكمة الأسرة».

وتابع الفقيه القانوني والدستوري: «الواقع يناشد كل مسؤول النظر في أحكام الأسرة وتحديدًا أحكام الطلاق والنفقة والحضانة والرؤية منقولات الزوجية»، مشيرًا إلى أن حق المرأة في الأسرة ضائع أمام المحاكم سواء عند الطلاق أو الخلع أو الحضانة والنفقة.

واختتم: «نحتاج ثورة حقيقة على النصوص القائمة والإجراءات التي تُتبع حفاظًا على حقوق المرأة المصرية التي تمثل حقوق الأسرة المصرية».

كان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد خرج بتصريح يتعلق بأحكام المرأة في الإسلام، مساء أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» قائلًا: «يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها».