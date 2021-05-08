شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه والتصدي لسرقة بالوعات الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالخطط التوعوية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتفق مع الأهداف التنموية المستدامة لضمان استمرار تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين، وكذلك اطلاقها حملات لتوعية المواطنين بخطورة اهدار المياه، لافتا الي أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة ،في ظل ارتفاع النمو السكاني، وعدم ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه في حياتهم اليومية ،وخاصة مع قرب عيد الفطر المبارك وقيام بعضهم بالإسراف في استخدام المياه المستخدمة في اعمال التنظيف والغسيل محذرا من خطورة القاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، الامر الذي يؤدي الي انسدادها وحدوث أعطال بها، مما يضطر الشركة الي قطع المياه عن المنازل للتعامل مع اصلاح تلك الاعطال والذي يفسد على المواطنين فرحتهم بالعيد.

من جانبه أشار اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلي قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة الي توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية لتوعية المواطنين بخطورة اهدار المياه، وحثهم على المشاركة الفعالة في الحد من سرقة بالوعات الصرف الصحي والتي تهدد حياة الأبرياء.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، تعد إهداراً للمال العام، وتشكل خطرا داهم على أرواح المارة بالشوارع، خاصة الأطفال، حيث راح عشرات الأطفال والكبار ضحايا لسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي ، مؤكدا أنه من يثبت إدانته بمثل هذه الأفعال قد يتعرض لعقوبة السجن من ستة أشهر و حتى سبع سنوات.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الشركة كثفت جهودها للتغلب علي سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي ،من خلال توفير أغطية بديلة مصنوعة من الألياف الزجاجية المقوى المعروفة باسم “GRP "، حيث تصلح هذه الأغطية للطرق الرئيسية و الفرعية، منها حمولات 40 طنا و60 طنا، فضلا عن أنه ثبت كفاءتها للعمل فى العديد من الدول.

أكد رئيس الشركة أنه فور تلقي أي بلاغ من المواطنين بسرقة أحد أغطية البالوعات بالشارع، تقوم الشركة بتركيب غطاء بديل حرصا علي سلامة المواطنين، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والابلاغ فوراً في حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال على الأرقام الآتية " تليفون أرضي ١٢٥، تليفون محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨ ، واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦