شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات شيخ الأزهر.. عالم أزهري: استغلال الزوج قانون بيت الطاعة لإذلال الزوجة حرام شرعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور عبدالعزيز النجار أحد علماء الأزهر، بشأن ما ورد في تصريحات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مساء الجمعة، بما يُعرف بـ«بيت الطاعة» في قانون الأحوال الشخصية، قائلا إن بيت الطاعة يقصد به في الأساس منزل الزوجية، حيث يطلب الزوج من زوجته العودة إلى منزلهما في حالة مغادرتها.

وأوضح: «لكن ما يحدث الآن من قبل بعض الأزواج هو استغلال هذا القانون لإخضاع الزوجة وإذلالها وتضييع حقوقها، مؤكدًا» وهو أمر محرم ولا يجوز شرعًا.

كان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد صرح بأحكام المرأة في الإسلام، مساء أمس الجمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» قائلًا: «يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها«.