شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق أمريكي على إعلان السودان تطلعه للتوصل لاتفاق ملزم بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، صباح السبت، بجيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي.

بحث اللقاء التوجهات الاستراتيجية للسودان في المنطقة وملف سد النهضة والتوترات الحدودية مع إثيوبيا وسبل الحد من التوتر في منطقة القرن الأفريقي.

ورحبت الوزيرة بالمبعوث الأمريكي وقدمت شرحاً مفصلاً عن موقف السودان من مفاوضات سد النهضة، لاسيما الجولة الأخيرة التي عقدت شهر أبريل الماضي في الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت أن السودان يتطلع إلى الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يربح فيه كل الأطراف قبل الشروع في الملء الثاني.

كما استعرضت الوزيرة رؤية السودان في إشراك المجتمع الدولي تحت قيادة الاتحاد الأفريقي للمفاوضات، لانعدام الارادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي دعم الولايات المتحدة للسودان لريادة دور فعال في إرساء السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وأبدى المبعوث الأمريكي تفهماً عميقاً لموقف السودان، وأكد أهمية قيادة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بإشراك المجتمع الدولي وتحسين الآلية التفاوضية على أن ترتكز على الفعالية والنتائج.