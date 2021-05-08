شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ضخ منتجات العيد وأسماك مملحة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كل سلع ومستلزمات عيد الفطر المبارك من كحك وبسكويت وغريبة وبيتى فور بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات لا تقل عن 20% وأنه يتابع يوميًا الكميات التى تطرح بالمجمعات الاستهلاكية إضافة إلى جودة السلع المعروضة كما وجه رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية بالتشديد على الإجراءات الاحترازية داخل المجمعات سواء للعاملين بها أو المتعاملين معها أيضًا.

وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة حول ما تم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات المخابز وشركات المطاحن ففى الكحك تم ضخ ثلاثة أنواع لشركات متعددة بسعر يبدأ من 65 إلى 70 جنيه للكيلو والبسكويت ثلاثه انواع أيضًا بسعر يبدأ من 65 جنيه إلى 70 جنيه للكيلو والبيتى فور يبدأ سعره من 75 إلى إلى 100 جنيه للكيلو والغريبة ببدء سعرها من 75 إلى 85 جنيها للكيلو كما افاد التقرير الوارد من القابضة للصناعات الغذائية إلى أن أسعار الأسماك المملحة بالنسبة للرنجة 35 جنيه للكيلو والفسيخ من 110 إلى 120 جنيه للكيلو.

وقال اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة تتابع يوميًا تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى عبر المرور الدائم على تلك المجمعات للتأكد من توافر السلع بالجودة المطلوبة بعد قياس رضا المواطن عنها وأن القابضة وفرت كميات كبيرة من مستلزمات عيد الفطر بتخفيضات كبيرة تناسب وكل القدرات الشرائية.