شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفلك الدولى يطلق بثا مباشرا لمتابعة الصاروخ الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لمركز الفلك الدولى، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، بثا مباشرا لمتابعة موقع حطام الصاروخ الصينى، المتوقع سقوط الليلة بعد عدة أيام من دورانه فى الفضاء، إثر فقدان السيطرة عليه، حيث يظهر من خلال البث حركة الصاروخ الصينى ودورانه حول الكرة الأرضية.

يأتى هذا فيما كشفت تقارير لمركز الفلك الدولى، أن حطام الصاروخ الصينى، سيمر هذه الليلة أربعة مرات فوق الوطن العربى، الأولى الساعة 18:30 فوق الخليج العربى، والثانية الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام، والثالثة والرابعة فوق المغرب العربى فى الساعة 21:30 و23:00 توقيت جرينتش، وأشارت التقارير، إلى أنها لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام.



الصاروخ الصينى

وفى نفس السياق، قال الدكتور جاد القاضى رئيس معهد الفلك - فى وقت سابق - إن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لدية محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائية تم تدشينها فى ديسمبر الماضى، وأن هناك تواصل مع الجانب الصينى الذى يربطة علاقة تعاون علمى مع المعهد لتبادل أى بيانات قد تتيح مشاركة المعهد فى مراحل تفصيلية من مراقبة ذلك الصاروخ.





وأشار رئيس معهد الفلك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك غرفة عمليات وفريق عملى من معهد الفلك يتابع على مدار الساعة حركة الصاروخ.





وأوضح رئيس المعهد، أن الصاروخ لازال فى المدار الخاص به، مؤكدا أنه لا أحد يمكن أن يتنبأ بمكان وموعد سقوطه، لافتا إلى أنه سيمر على مصر مساء اليوم الساعة 10:34 دقيقة.





وقال الدكتور جاد القاضى، إن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث إنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذى تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة.







