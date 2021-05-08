شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان للمبعوث الأمريكى: يجب التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى عبد الفتاح البرهان للمبعوث الأمريكى جيفرى فيلتمان، أنه يجب التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول سد النهضة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأضاف البرهان، أنه من الضرورى التنسيق بين البلدين للحفاظ على السلم الدولي.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد التقيا المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى والوفد المرافق له لمناقشة مستجدات مفاوضات سد النهضة، خلال الأسبوع الماضى، وللتشاور حول سبل إنجاح الجهود الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن الوزيرين استعرضا خلال الاجتماع مسار ملف سد النهضة الممتد لعقد كامل منذ أن بدأت إثيوبيا بناء هذا السد دون التشاور مع دولتى المصب وانتهاءً بالمفاوضات الجارية على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.