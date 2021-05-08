شكرا لقرائتكم خبر عن مد مبادرة دعم السياحة الداخلية حتى 31 مايو تزامنا مع فترة الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية فى مصر حتى 31 مايو الجارى بدلًا من منتصف الشهر الحالى وذلك تشجيعًا للسياحة الداخلية، ووفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتزامنًا مع فترة الأعياد والاجازات الصيفية مع الالتزام بنسبة ال 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقًا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

ويأتى هذا القرار فى إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التى تقوم بها الحكومة لدعم قطاع السياحة والطيران والعاملين بهما بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.

الجدير بالذكر أن أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ثابتة بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصرى وإلى أسوان 1800 جنيه. ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة أطلقتها وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار فى شهر يناير الماضى وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2020 وتم مدها مرة أخرى إلى 15 مايو، ثم تم مدها مؤخرا حتى 31 مايو الجارى.