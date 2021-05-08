شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وزير النقل يرافقه كل من رؤساء قطاع النقل البحرى - ميناء الإسكندرية - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية"، عددا من المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، بدأت الزيارة بعرض تقديمى من رئيس هيئة ميناء الاسكندرية استعرض خلاله الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها كما تم استعراض الاجراءات الخاصة بنقل 554 أسرة من نجع أسو لبشائر الخير 3، حيث تم حتى تسكين 336 أسرة.

كما تفقد وزير النقل، موقع المحطة متعددة الأغراض ومتابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتى بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بالمحطة الآن، وبعد أقل من عام من البدء الفعلى للتنفيذ فى إبريل 2020 إلى 57 %، حيث استعرض الوزير مع رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الإجراءات وخطة العمل الموضوعة لبدء التشغيل العام القادم، كما اطلع الوزير من استشارى المشروع على تصميمات أعمال المرافق بساحات التداول للمحطة.

وأكد وزير النقل، أهميه ربط الأعمال بموعد التشغيل وتزامنها طبقا لتوقيتات تتابعها، حيث من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022، كما استعرض رئيس الشركة تطور التعاون مع الشركة الفرنسية cma cgm فى تطور الأعمال لتجهيز المحطة التى تعد أحد أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري.

كما تم متابعة مشروع إنشاء 3 كبارى أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (2 كوبرى سيارات وكوبرى أعلى السكة الحديد)، للمساهمة فى تسيير صنادل تحمل عدد 2كونتينر بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهرى.

ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز وأعمال إحلال وتجديد خط السكة الحديد بالطريق الشريانى بطول 3.5 كم، وتفقد مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذى يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذى سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 ملايين طن / سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع.

كما تفقد الوزير مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54 (كوبرى 54) والتى تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية905 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 92 % حيث وجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة فى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية

وفى ختام جولته تفقد الوزير، مشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقبارى الى الدائرة الجمركية لميناء الاسكندرية والتى تبلغ مساحتها 44 فدانا ،حيث تابع مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضى والذى تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل حيث تم تنفيذ 82 % من المشروع، و يشمل المشروع تنفيذ المخطط العام والتنسيق الحضرى للمنطقة، وتنفيذ أعمال الطرق والأمان المرورى، وتنفيذ الشبكات الخدمية ( مياه – صرف – حريق – رى )، وتخطيط شبكة الكهرباء والاتصالات .، وتبلغ التكلفة 305 ملايين جنيه وجارى الانتهاء من أعمال صب بلاطات مسلحة للأرضيات، وإنشاء أسوار جمركية وساحات، كما يجرى الأعمال الإنشائية للمبانى والتشطيبات المعمارية، ووجه الوزير رئيس وقيادات الميناء بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحركة الشاحنات بالميناء لتسهيل حركة مرور الشاحنات.

وعلى هامش جولته، أكد وزير النقل فى تصريحات صحفية أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية كما اطمئن على معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمنى المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.



ميناء الإسكندرية



ميناء الإسكندرية



المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية