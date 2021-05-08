شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث أوضاع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى والشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم، باللواء طارق الشربينى رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية ورؤساء الشركات التابعة لها وعددها ستة، وهى "العقارية - وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى - الشركة العربية لاستصلاح الأراضى - شركة مساهمة البحيرة - الشركة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير - الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا" .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القصير ناقش معهم أوضاع الشركات والإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها خاصة فيما يتعلق بالمديونيات للبنوك والتأمينات والضرائب، كما بحث موقف العمليات المسندة لهم والموقف التنفيذى لها.

ووجه وزير الزراعة بأهمية الدخول فى عمليات جديدة ورفع مستوى جودة التنفيذ، خاصة وأن الفرصة مواتية للدخول فى عمليات أكثر فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حاليا، وخاصة مشروعات تبطين الترع ومنظومة تحديث الرى وجارى ايضا مشروع تطوير المساقى والمراوى فضلا عن مشروعات التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى وما يحتاجه ذلك من حفر آبار وشبكات طرق واستصلاح وكافة أعمال البنية التحتية.

وطالب وزير الزراعة رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها بتنشيط عمليات تحصيل المديونيات المستحقة لهم لدى الغير من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات، كما طالبهم برفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها والتخلص من أى أصول غير مستغلة بأسلوب اقتصادى، موجهًا مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة التنسيق مع الشركة القابضة والشركات التابعة لحل أى معلقات وتسوية أى موضوعات بينهما.