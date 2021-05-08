شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية مستنكرًا تهجير الفلسطينين بالقدس: إهانة للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية مأساة تهجير الفلسطينيين العزل من حي الشيخ جراح بالقدس لصالح المستوطنين اليهود وسط صمت المجتمع الدولى.

واعتبر حنا، أن ما يجري من عمليات تهجير قسري لأسر فلسطينية من العزل خارج منازلها إهانة للإنسانية وللمجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الإيدي أمام الاستيطان والجيش الإسرائيلي.

وناشد رئيس الأساقفة المجتمع الدولى بالتحرك لوضع حد لمأساة الشعب الفلسطينى متسائلًا، إلى متى الصمت على تلك الممارسات هل ننتظر حتى تحدث محرقة أخرى؟ أو حتى يتم تهجير الفلسطينيين من بلادهم التى ولدوا فيها؟.