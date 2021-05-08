"زراعة البرلمان" تناقش مشكلات الترع بالدقهلية الإثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها الإثنين المقبل، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الترع بالدقهلية.

وتناقش 3 طلبات إحاطة مقدمة من النائب وحيد قرقر، بشأن تغطية الجنابية اليمنى لترعة بسنديلة حتى قرية الغنامة - بمركز بلقاس- محافظة الدقهلية، وبشأن استكمال تغطية ترعة البشوات - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية، وكذلك بشأن تغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، نظرا لتغطيتها الفعلية أمام جميع القرى المارة بها.

كما تناقش اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن عدم استكمال تغطية 300 متر من ترعة السنبلاوين المارة داخل مدينة السنبلاوين.