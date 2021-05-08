ضبط مناظير جراحية وخيوط عمليات مع أمريكي قبل تهريبها بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب مناظير جراحية ومستلزمات طبية وخيوط عمليات، أخفاها راكب أمريكي الجنسية داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وبيعها في المستشفيات وتحقيق مكاسب مادية كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

واشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أمريكي الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد سعيد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم ياسين مشرف الصالة، لتفتيش حقائب الراكب تبين وجود ٣٠ جهاز منظار جراحي، ودباسة معدة، و ١٦٠ دبوس معدة، و٨٠٠ علبة خيوط جراحية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.