"أثار الغضب".. الصيادلة ترفض الاعلان التكميلي لتكليف الخريجين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

ارسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابا لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشان الإعلان الصادر عن حركة تنسيقية تكميلية للصيادلة دفعتي ٢٠١٨و٢٠١٩.

وأوضحت نقابة الصيادلة في خطابها أن الاعلان التكميلي للتكليف أثار الكثير من الغضب والرفض لدى صيادلة الدفعتين، لغموض الاعلان وعدم تضمنه مطالب الصيادلة الأساسية والإعلان بشكل واضح وصريح عن تكليف كامل الدفعتين ممن سجلوا بياناتهم بموقع التكليف بالوزارة دون تمييز او تفرقة.

وأكدت دعمها الكامل لمطالب الصيادلة المشروعة وتمسكها بحقهم في تكليف كامل الدفعتين، ورفض الإعلان التكميلي الصادر من قطاع التدريب والبحوث بالوزارة لغموض الإعلان وصياغته بطريقة مبهمه مما أثار العديد من التساؤلات حوله.

وطالبت نقابة الصيادلة في ختام خطابها وزارة الصحة بضرورة الاستجابة لمطالب الصيادلة بتكليف كامل الدفعتين حرصا على مستقبلهم، والاستفادة من الطاقة البشرية بالقطاع الطبى لتقديم خدمة افضل للمرضى خاصة فى ظل جائحة كورونا التى تهدد العالم باكمله.