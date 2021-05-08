مصرع شخص أسفل عجلات قطار البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات القطار، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم السبت.

تلقى مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بمصرع شخص دهسا أسفل عجلات القطار بمنطقة أبو ربع.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.