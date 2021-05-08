٨ سيارات إطفاء تخمد حريقا في مزرعة وشركة بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، حريقا اندلع فى مزرعة موالح وشركة تصدير بمنشأة القناطر دون وقوع إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة بمركز منشأة القناطر.

ودفع اللواء هشام صدق مدير الإدارة العامة الحماية المدنية بالجيزة، بـ 8 سيارات إطفاء.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتحرر محضر بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة وللوقوف على ملابسات الواقعة.