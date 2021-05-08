استجابة لالتماسات.. مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بمنازلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، بإيفاد مأموريتين لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي (لإثنين من المواطنين "نظراً لظروفهم الصحية" بمحل إقامتهما بمحافظة القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمهما لهما.

وإنطلاقاً من الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية فقد واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد المأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين من أهالى القرى بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتم إيفاد مأمورية لقرية (الجاحر بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة) ، وتم استخراج وتحديد بطاقة الرقم القومي للعديد من المواطنين وتسليمها لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ووفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.