الداخلية X أسبوع.. ضبط 1702 قضية آثار و356 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، خلال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية)، عن ضُبط 542 متهما، بحوزتهم 32 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 9 قطع سلاح أبيض.

وضبطت الأجهزة الأمنية 36 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4770 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن ضبط 356 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، بحوزتهم 214 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة، وضبط (1702) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.