‏القبض على أب متهم بإلقاء ابنته القاصر من الثالث بالعياط: "كنت بربيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على أب لاتهامه بالقاء ابنته من شرفة المنزل بمركز العياط جنوب الجيزة. مساء أمس الجمعة، تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو. وانتقلت قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين. تحريات المقدم حسام بكير وكيل الفرقة، توصلت إلى أن شخصا ألقى ابنته "أمل" في العقد الثاني من العمر من شرفة الشقة بالطابق الثالث. عقب تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث العياط ومعاونيه من ضبط الاب المشكو في حقه واقتياده إلى القسم، وأقر بارتكاب الواقعة بدعوى "كنت بربيها". شهود عيان سردوا كواليس ما جرى تلك الليلة، وأكدوا أن الأب دائم الاعتداء على المصابة وشقيقتها الكبرى، فضلا عن منعهما من مغادرة البيت إلا للضرورة. أمس، أرسل الاب ابنته القاصر لشراء طلبات من محل قريب الا أنها تأخرت دقائق -حسب وصفهم- فنهرها لدى عودتها ووصل الأمر إلى الإلقاء بها من الشرفة. لم يكتف الأب بذلك، ترجل مسرعا إلى الأسفل وواصل تعديه عليها بالضرب وحملها عنوة إلى الشقة وشقيقتها أيضا مانعا تدخل الجيران.

‏لم يكتف الأب بذلك، ترجل مسرعا إلى الأسفل وواصل تعديه عليها بالضرب وحملها عنوة إلى الشقة وشقيقتها أيضا مانعا تدخل الجيران. ونقلت سيارة إسعاف المصابة إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.‏