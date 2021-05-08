الداخلية: ضبط 9 تشكيلات عصابية ارتكبوا 36 حادث سرقة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضبط 836 قطعة سلاح ناري أبرزها (رشاش جرينوف – 71 بندقية آلية – 116 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 55 مسدس – 593 فرد محلى – 1574 طلقة مختلفة الأعيرة - 1196 قطعة سلاح أبيض)، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها ( 4 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع).

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 9 تشكيلات عصابية، ضموا 23 متهماً، ارتكبوا 36 حادث سرقة متنوع، وضبط 82 قضية أحداث، وإعادة 12 سيارات مبلغ بسرقتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض 60 حادثا متنوعا أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 78 متهماً، وتنفيذ 440910 حكما قضائيا.