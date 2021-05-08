الخسائر بالملايين.. تفاصيل 10 ساعات في حريق مزرعة بجوار سجن القطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، ندب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد سبب حريق شب في مزرعة موالح على مساحة 6 ألاف متر التهمت النيران 4 ألاف متر منها مخلفة خسائر بلغت ملايين الجنيهات دون خسائر بشرية.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا باندلاع حريق هائل داخل مزرعة بجوار سجن القطا في مركز منشأة القناطر، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء، وفور الوصول الى موقع الحريق تبين أن الحريق على مساحة كبيرة فتم الدعم ب 7 سيارات أخرى من الإدارة العامة الحماية المدنية، وقوات إطفاء القاهرة والبحيرة والمنوفية ليصل العدد إلى 14 سيارة إطفاء بخزانات كبيرة.

واستمرت قوات الحماية المدنية في محاولات السيطرة على النيران لمدة 10 ساعات حيث اشتعلت الساعة العاشرة مساء، وتم اخمادها الساعة السابعة من صباح اليوم التالي واجراء عمليات التبريد لمنع تجددها مرة أخرى، ونجحت قوات الإطفاء في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأراضي الزراعية المحيطة بالمزرعة المشتعلة. وشرحت التحريات، أن الحريق نشب في شركة تصدير موالح بمنطقة مطلع السنباطي بجوار سجن القطا في مركز منشأة القناطر تقع على مساحة 6 آلاف متر تحتوى على "هنجر" ضخم من طابقين عبارة عن ثلاجة كبيرة لحفظ الفاكهة وخط لإنتاج البرتقال والليمون وكمية من البلاستيك والكرتون بالإضافة إلى جراج كبير لسيارات نقل الفاكهة.

وأضافت التحريات أن قرابة 60 عامل فوجئوا بتصاعد ادخنة كثيفة من الثلاجة فحاولوا إخماد النيران بطفايات الحريق إلا أنهم لم يتمكنوا من اخمادها لتصاعدها بشكل سريع فتم ابلاغ النجدة وأخلى العمال المزرعة بالكامل قبل اصابة اي منهم، وأسفر الحريق عن تدمير ثلاجة حفظ الفاكهة وخط الانتاج حيث تفحمت 4 الاف متر بالكامل.

ورجحت التحريات المبدئية أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في لوحة مفاتيح الكهرباء فتم تحرير محضر بالواقعة.