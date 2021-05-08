الداخلية X أسبوع: غلق 7253 محلًا مخالفًا و101 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكللت الجهود في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا خلال أسبوع، من ضبط 101078 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 100750 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 328 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط 3863 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 42162 أرجيلة، وغلق 7253 محل مخالف لمواعيد الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.