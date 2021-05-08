بزعم استثمارها.. ضبط موظف استولى على مئات آلاف من المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض أحد الأشخاص على مستريح الغربية الذي جمع مئات آلاف الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها واستولى عليها .

وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية و4 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح .

وتمكن خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالي المسـتولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.