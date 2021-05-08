شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب حقوقي بكلمة شيخ الأزهر.. ومطالب بتعديل بعض التشريعات المتعلقة بالمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب عدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة لحقوق المرأة بحديث الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وفي فيديو بثته صفحته الخاصة على «يوتيوب»، وحسمت الجدل الفقهي حول عدد من القضايا التي تهم المرأة، وطالب البعض بأهمية أن يكن لدي الدولة خطة لتطوير القوانين الخاصة بالمرأة.

قال شيخ الأزهر على حسابه الرسمي في تويتر، «يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها».

وفي مقطع فيديو تفصيلي وتوضيحي على قناته الرسمية على يوتيوب «الحلقة الخامسة والعشرون»، أبرز رئيس مجلس حكماء المسلمين أن «الكثير من القضايا خضعت للتوصيف الشرعي والاجتهاد الفقهي في أروقة الأزهر الشريف، والتي كان للمرأة نصيب الأسد من مكاسبها»، مشدداً على أن «سفر المرأة في التراث الفقهي مشروط عند أغلب الفقهاء بمرافقة الزوج أو المحرم، لأن السفر في تلك العصور، كان أمرا صادما للمروءة والشرف، وطعنا في رجولة أفراد الأسرة»، مشيرا إلى أن نظام الأسفار «تغير في عصرنا الحديث وتبدلت المخاطر التي كانت تصاحبه إلى ما يشبه الأمان.. لذلك فإن الاجتهاد الشرعي لا مفر له من تطوير الحكم إلى جواز السفر بشرط الرفقة المأمونة».

وتابع: «من مكاسب المرأة أيضا، أنه يجوز لها شرعا أن تتقلد كافة الوظائف التي تناسبها، وأنه لا يجوز الالتفاف حول حقها هذا لمصادرة أو وضع العقبات أو التعقيدات الإدارية ممن يستكبرون أن تجلس المرأة إلى جوارهم». إضافة إلى أن «كل محاولة من هذا القبيل، هي إثم كبير يتحمل صاحبه مسؤوليته يوم القيامة».

وفيما يخص ثروة زوجها، نوه الإمام الأكبر في الحلقة قائلاً إنه «من حق الزوجة شرعا أن تحدد لنفسها نصيبا تحتجزه من ثروة زوجها وهو حي بمقدار ما شاركت فيه، ولا يخضع هذا النصيب لقسمة الميراث ولا يرتبط بوفاة الزوج، ولها أن تأخذه قبل أو بعده وفاته. لأنه في الحقيقة دين في ذمة الزوج».

لاقت تغريدة الإمام العديد من الانقسامات في الرأي بين القبول ولكن البعض وصف البعض تصريحات شيخ الأزهر بأنها تصريحات «إيجابية» وأنها بمثابة توجيه من قبل شيخ الأزهر لتقبل الأخر والتغير.

قالت نيفين عبيد الباحثة باحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، إن تصريحات شيخ الأزهر بإجازة الولاية أو بمشاركة الثروة الزوجية؛ تصريح في مجملة إيجابي؛ ويوجه رسائل للمجتمع أشبه بالضوء الأخضر لتقبل التغيير، ودائما ما كانت التيارات المدافعة عن حقوف النساء ما كانت تدعو إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني لما له من دور وآثر في خلق رؤية متجانسة شاملة للتنمية يتبنها المجتمع بنفس القدر ما تتبنها مؤسسات الدولة، ولكنها نبهت إلى أن لمصر تاريخ مع موجات تجديد الخطاب الديني.

وأشارت إلى أن تبنى الأزهر واجتهاداته السابقة لم تكن كافية في تغيير معتقد المجتمع ولا حتى تغيير عدد من سياسات الدولة في تحقيق قفزات سريعة وعاجلة لوقف الختان أو تحسين مكانة النساء في الأسرة.

فيما رحبت عزة سليمان المحامية ومدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتصريحات شيخ الأزهر الأخيرة، قائلة إن شيخ الأزهر لديه خطاب تقدمي ولكن «ما ويثير الاستغراب هو أن يخرج مسودة مشروع قانون للأحوال الشخصية عليه الكثير من الملاحظات، فيجب على هذه الآراء أن تنعكس في قانون الأحوال الشخصية.

وطالبت سليمان، مؤسسة الأزهر بتفتح حوار مجتمعي للتحدث عن بعض التشريعات الخاصة بالمراة، والتي تحتاج إلى مراجعة، منها الولاية والطلاق وغيرها.