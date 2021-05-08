شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام قرية الشيخ عبادة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم، السبت، أمام قرية الشيخ عبادة بمركز ملوي في المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 4138 ن د س، ربع نقل بأخرى تروسيكل بدون لوحات، أمام قرية الشيخ عبادة بمركز ملوي جنوب المنيا، نتيجة التخطي الخاطئ.

تسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص وهم يوسف محمد هلال، 30 سنة، ومحمد حربي هلال، 16 سنه، وتحيه محمد سيد، 50 سنه، ومحمد عرفات محمد، 18 سنه ، مقيمون جميعا بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي .

تم نقل المصابين إلي، مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.