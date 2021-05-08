شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمنيا، حالة الطوارئ ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وقرر المحافظ اللواء أسامة القاضي، وقف الأجازات والراحات خلال أيام العيد، مع رفع درجة الاستعداد قبل وأثناء وبعد العيد، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وجّه المحافظ، بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.
وشكل المحافظ، لجان للمرور الدوري بمختلف القرى، والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وغلق المحال التجارية .
وأكد المحافظ على الاستمرار في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والمتابعة اليومية، وسرعة إزالة أي مباني عشوائية وبدون ترخيص، أثناء إجازة العيد، وتحويل المخالفين للنيابة، لافتاً إلى أنه لا تهاون في ذلك، وسيتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.
كما كلف مديرية التموين بوضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز أثناء عطلة العيد مع الإعلان عن مواعيد التشغيل للمخابز، وتكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.