شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمنيا، حالة الطوارئ ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وقرر المحافظ اللواء أسامة القاضي، وقف الأجازات والراحات خلال أيام العيد، مع رفع درجة الاستعداد قبل وأثناء وبعد العيد، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجّه المحافظ، بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

وشكل المحافظ، لجان للمرور الدوري بمختلف القرى، والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وغلق المحال التجارية .

وأكد المحافظ على الاستمرار في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والمتابعة اليومية، وسرعة إزالة أي مباني عشوائية وبدون ترخيص، أثناء إجازة العيد، وتحويل المخالفين للنيابة، لافتاً إلى أنه لا تهاون في ذلك، وسيتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.

كما كلف مديرية التموين بوضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز أثناء عطلة العيد مع الإعلان عن مواعيد التشغيل للمخابز، وتكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.