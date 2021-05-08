شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 38 محل مخالف لمواعيد الغلق ورفع ٦٦٥ إشغال ومصادرة ٣٠٩ شيشة بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة التزام المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والورش للتأكد من تنفيذ المواعيد المعلنة من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بتحديد مواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، موكدآ على تكثيف الحملات اليومية على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والورش لمتابعة الإلتزام بتطبيق المواعيد المحددة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأت المخالفة للقرارات بكل حسم .

وطالب أصحاب المحال التجارية بضرورة الإلتزام بالإغلاق في المواعيد المعلنة لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تجمعات المواطنين لمنع إنتشار فيروس كورونا حفاظآ على السلامة العامة لهم .

وأشار أن الأجهزة التنفيذية شنت حملات مكثفة والتي أسفرت عن غلق وتشميع عدد «38» محل مخالف لمواعيد الغلق المعلنة شملت كافيهات ومقاهي وورش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها بالإضافة إلى رفع ٦٦٥ حالة إشغال متنوعة والتحفظ على ٣٠٩ شيشة في كلا من حي العجوزة وبولاق الدكرور ومركز ومدينة البدرشين وبالحوامدية وأوسيم .