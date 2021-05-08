شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم مرضى الأورام بلقاح كورونا بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المرضي والمواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وفي إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بزيارة مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بمدينة الزقازيق، لمتابعة تطعيم مرضي الأورام بالمركز بلقاح كورونا، والتأكد من إنتظام سير العمل وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

كما قام وكيل الوزارة بتقديم بعض النصائح والرسائل الهامة لمرضي الأورام، والتأكيد علي أهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا، للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم، كما قدم لهم بعض الإرشادات التوعوية، والتأكيد علي أهمية إتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية في حياتهم اليومية خاصة خلال الظروف الاستثنائية الراهنة ، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.