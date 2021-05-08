شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل ٥٤٩ شكوى خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر أبريل الماضى 549 شكوي ، تم الرد علي 438 شكوى منها بنسبة 79٪، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها لسرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصي سرعة وتقديمها للمواطنين بشكل لائق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، والذي يُعد واجهة حضارية للمحافظة ويعبر عن رغبتها فى تحقيق التواصل المستمر بين الدولة و المواطنين ،فضلاً عن دوره الفعال فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين، من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها فى إطار القانون.

وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذا تلبية احتياجاتهم فى صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

كما شدد محافظ الشرقية على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للمترددين على الديوان العام، لتسليم الشكاوى وعدم دخول أى مواطن لديوان عام المحافظة دون ارتداء الكمامة، فضلاً عن إتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

فيما أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة بالديوان العام، أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر أبريل الماضي تنوعت بين بناء بدون ترخيص ، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى ، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد ، وتظلمات من بعض الموظفين.