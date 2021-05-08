شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتابع أعمال التشطيبات النهائية بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا السبت أعمال التشطيبات النهائية بالمقر الجديد لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى والمركز التكنولوجى تمهيدا لإستلامه وبدء العمل به نهاية الشهر المقبل، رافقه عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التتفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا يتفقد اعمال تطوير الوحدة المحلية بنجع حمادى

أوضح محافظ قنا أنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء وخطوط الإتصالات والإنترنت وكذلك تأثيث الإدارات والمكاتب بمبنى الوحدة المحلية الجديد والمركز التكنولوجى قبل ٣٠ يونيو المقبل تمهيدا لإنتقال الموظفين وبدء تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن ذلك يأتى في إطار سعى المحافظة لتقديم خدمه مميزه للمواطنين .

محافظ قنا يتفقد اعمال تطوير الوحدة المحلية بنجع حمادى

واضاف أن المقر الجديد لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي يقع على مساحة ١٠٠٠ م٢ ويتكون من ٥ طوابق بتكلفة إجمالية تصل الى ١١ مليونا و ٥٠٠ ألف جنيه .