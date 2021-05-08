شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثامين ضحايا حادث بيارة الصرف بقرية صفانية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مشهد جنائزي مهيب، شيع آلاف المواطنين بقرية صفانية التابعة لمركز العدوة، شمال المنيا، 6 جثامين من أبناء القرية، لفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثرين باختناق، داخل غرفة طرد محطة صرف صحي القرية، أثناء القيام بأعمال فنية بها، قبل تسليمها.

شيعت الجثامين من مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، وتم أداء صلاة الجنازة عليها، ودفنها بمقابر أسرهم بجوار القرية.

اتشحت قرية صفانية التابعة لمركز العدوة شمال المنيا، بالسواد والحزن، بعد مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين، إثر سقوطهم في غرفة صرف صحي، حيث تشيع جنازاتهم اليوم من القرية.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد تداعيات حادث سقوط عدد من المواطنين بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة.

حيث انتقل المحافظ ونائبه إلى موقع الحادث في قرية صفانية وتبين أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى إثر ذلك تجمع عدد كبير من أهالي القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، وأسفر الحادث عن وفاة 6 من أهالي القرية وإصابة 8 آخرين.

وقال الدكتور جابر سمعان، مدير مستشفى مغاغة المركزي، إن وحدة الطوارئ بالمستشفى استقبلت 8 مصابين باختناق، تم إجراء الإسعافات العاجلة لهم، وتم خروج البعض، كما استقبلت مشرحة المستشفى 6 جثامين، تم وضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

وضمت قائمة الضحايا، حامد محمد عبدالله، 22 سنة، ومحمد احمد عبدالنبي، 22 سنة، وطه عصام احمد عبدالنبي، 23 سنة، وعبدالله عاشور، 16 سنة، وعمر عصام احمد عبدالنبي، 38 سنة، وعرفة عبدالله عبدالرسول، 25 سنة .

بينما ضمت قائمة المصابين احمد رفاعي احمد عزام، 21 سنة، وحمادة احمد عبدالنبي، 41 سنة، واحمد محمود زكي، 23 سنة، واحمد رفاعي حسن، 23 سنة، ومحمد محمود عبدالموجود، 23 سنة، ومحمد رمضان على، 17 سنة، ووحيد غالب احمد عبدالنبي، 19 سنة، مقيمون جميعا بقرية صفانية، وصلاح محمد محمد، 40 سنة، مقاول العملية، مقيم بإهناسيا ببني سويف.