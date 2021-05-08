شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم محتويات محل مفروشات بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق، السبت، في محل مفروشات في مدينة العريش بشمال سيناء.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا باندلاع حريق في محل للمفروشات بشارع على بن ابي طالب، بدائرة قسم شرطة رابع العريش.

على الفور انتقل لمكان الحريق ضباط قسم رابع العريش وقوات الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المحال التجارية المجاورة، والعمارة السكنية التي بها المحل.

وبالفحص تبين نشوب حريق في محل لصناعة المفروشات والجلسات العربية في شارع على بن أبي طالب بالعريش، ملك تامر الرقيبه، حيث اتت النيران على محتويات المحل، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبسؤال مالك المحل، أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الحادث،حيث يجري تقدير قيمة التلفيات.